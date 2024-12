Tennis: Sabalenka in Australia, ‘voglio il tris a Melbourne’

agenzia

La n.1 al mondo parte da torneo Brisbane: 'Ancora affamata'

ROMA, 26 DIC – “Sono affamata di vittoria, e pronta al terzo titolo agli Australian Open”. Aryna Sabalenka, numero 1 del mondo nel tennis femminile, guarda gia’ al 2025 e allo Slam che aprira’ la nuova stagione da meta’ gennaio. Con sette finali e quattro vittorie, la 26enne bielorussa punta ora al tris a Melbourne, dopo i successi delle ultime due edizioni, e nel caso sarebbe la primna donna a riuscire nell’impresa dopo Martina Hinghis, che vi riusci’ tra 1997 1999. “Mi sono riposata e sono pronta – ha detto al suo arrivo a Brisbane, parlando al sito della Wta – Amo l’Australia, e quest’anno ci arrivo con ancora tanta fame. Qui avverto sempre tanto sostegno, ed e’ l’aspetto che più mi piace di questo paese: la gente ama davvero il tennis”. Come l’anno scorso, Sabalenka comincera’ col torneo di Brisbane, quest’anno al via domenica prossima, cercando di almeno ripetere il cammino del 2024 quando arrivo’ fino alla finale senza perdere un set, tranne poi cedere alla Rybakina. Dopo un periodo in Florida, Sabalenka si e’ trasferita per l’allenamento ad Abu Dhabi, dove si e’ incrociata con la sua rivale, la polacca Iga Swiatek. “Lavori tanti nella pre-stagione, poi al primo torneo hai la verifica di quel che hai fatto – ha concluso Sabalenka – se va bene o se devi migliorare. E io so di avere ancora margini di miglioramento: devo crescere nel gioco a rete, e il mio servizio non e’ ancora buono come vorrei”

