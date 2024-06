Tennis: Sinner batte Struff e va in semifinale ad Halle

agenzia

L'azzurro d'impone al terzo set 6-2, 6-7, 7-6

ROMA, 21 GIU – Vittoria al cardiopalmo per Jannik Sinner che supera al tie break del terzo set il tedesco Jan-Lennard Struff per 6-2, 6-7, 7-6 in 2 ore e 30 minuti di gioco Una partita complicatissima per l’altoatesino: il tedesco ha annullato 16 delle 18 palle break concesse, trovando un’ottima reazione dopo aver perso il primo set. Domani, in semifinale, Sinner affronterà Zhang o Eubanks

