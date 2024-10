Tennis: Sinner, ‘vincere Davis emozione forte, sempre sognato di giocare per l’Italia’

agenzia

Roma, 3 ott. “Guardai subito i miei compagni, perché quella vittoria era solo l’ultimissimo passo di un lungo viaggio fatto insieme, con alti e bassi. Ero felicissimo di abbracciare tutti i ragazzi e lo staff. Vincere la Coppa Davis e portare il trofeo in Italia dopo tanti anni è stata un’emozione molto forte. Ricordo che partì musica italiana in campo e che mi misi a saltellare per la gioia. Un momento speciale che non dimenticherò mai”. Jannik Sinner ricorda così il trionfo in Coppa Davis dello scorso anno sulle pagine di “Azzurro Davis – Sinner, Panatta, Pietrangeli e gli altri: le finali dell’Italia del tennis”, nuovo libro edito da Rai Libri appena uscito in libreria e negli store digitali.