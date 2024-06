Tennis, Tamburini (buddy): “Orgogliosi della partnership con Coppa Davis”

agenzia

Milano, 12 giu. – “Siamo orgogliosissimi di questa partnership tra buddy e Coppa Davis. Buddy nasce nel 2018 con un’intuizione: integrare in una banca digitale una chat per colloquiare con il cliente. Questa intuizione ha dato un grande valore nella relazione col cliente e che abbiamo inteso valorizzare in questa evoluzione. Oggi buddy è diversa dalla buddy bank del 2018, perché è una banca completamente evoluta, un modo di servire il nostro cliente a 360°. La buddy del 2018 offriva un conto corrente con delle carte, la buddy di oggi è in tutto e per tutto una delle 2000 filiali di UniCredit, che offre tutti i servizi e tutti i prodotti disponibili nelle nostre filiali fisiche. Il nostro cliente può quindi scegliere come, dove e quando essere servito dalla banca”.