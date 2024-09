Tennis: vittoria in rimonta per Sinner all’esordio a Pechino

agenzia

Battuto in tre set il cileno Jarry 4-6, 6-3, 6-1

ROMA, 26 SET – Vittoria in rimonta per Jannik Sinner all’esordio al China Open di Pechino. Al primo turno l’altoatesino, n.1 al mondo, ha battuto in tre set il cilenao Nicolas Jarry con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-1. Al secondo turno Sinner affronterà Roman Safiullin (entrato in tabellone al posto di Jan-Lennard Struff) o Stan Wawrinka, impegnati domani.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA