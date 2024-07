Tennis: Wimbledon, Sinner ai quarti, Shelton ko in tre set

agenzia

Londra, 7 lug. Jannik Sinner supera lo statunitense Ben Shelton, numero 14 del seeding, negli ottavi di finale e si qualifica per i quarti di Wimbledon, ottavo quarto in un Major in carriera. L’atoatesino ha chiuso in tre set con il punteggio di 6-2, 6-4, 7-6 (11-9) in due ore e 8 minuti, e per il quarto anno consecutivo accede ai quarti a Wimbledon, dove giocherà con il vincente del match tra il bulgaro Grigor Dimitrov e il russo Damiil Medvedev.