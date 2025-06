Tensione a Belgrado, scontri tra manifestanti e polizia

agenzia

Secondo una fonte indipendente almeno 140mila dimostranti

BELGRADO, 28 GIU – Tensione in serata a Belgrado dove, al termine della grande manifestazione antigovernativa indetta dagli studenti nel centro della capitale, gruppi di dimostranti hanno cercato di raggiungere il parco Pionirski dove da marzo sono accampati gli studenti contrari al movimento di protesta. In tale parco si è svolta una contro-manifestazione a sostegno del governo e degli studenti che chiedono di poter tornare nelle loro facoltà occupate. Incidenti sono in corso tra manifestanti e polizia, schierata con massicci cordoni di agenti in assetto antisommossa, che impediscono ai manifestanti antigovernativi di raggiungere il parco Pionirski. Contro la polizia si registra un fitto lancio di bottiglie, petardi e fumogeni, con gli agenti che rispondono con cariche dissuasive. Alcune fonti e istituti indipendenti hanno diffuso nuovi dati sulla partecipazione alla grande manifestazione. Secondo un organismo indipendente di conteggio, sarebbero stati circa 140 mila i manifestanti, un dato di molto superiore ai 36 mila di cui ha dato conto la polizia. Lo stesso era avvenuto in occasione della manifestazione oceanica antigovernativa del 15 marzo sempre a Belgrado. La polizia aveva parlato di poco più di 100 mila manifestanti, mentre per l’istituto indipendente a scendere in piazza erano stati tra 280 mila e 300 mila.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA