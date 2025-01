Tenta di sequestrare bimba di 2 anni, arrestato 35enne a Bari

agenzia

Si avvicina a una mamma che passeggia e afferra la figlia

BARI, 08 GEN – Si è avvicinato a una giovane mamma che passeggiava con la sua figlia di due anni ed ha afferrato la bimba per un braccio tentando di portarla via. La donna, mettendosi a urlare, ha attirato l’attenzione dei passanti che hanno messo in fuga l’uomo, un 35enne, che è stato poi arrestato dai carabinieri in flagranza di reato. E’ accaduto il pomeriggio del 2 gennaio scorso, nel quartiere San Pasquale di Bari. L’uomo arrestato è un barese già noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona e il patrimonio. A catturarlo sono stati i carabinieri di quartiere che in quel momento si trovavano in zona. Dopo un breve inseguimento hanno raggiunto il 35enne che si stava allontanando a bordo di una bici. I racconti della giovane madre e dei testimoni hanno quindi consentito di ricostruire l’accaduto e acquisire – sottolineano gli investigatori – un solido quadro probatorio da fornire al pubblico ministero. L’arresto è stato successivamente convalidato dal giudice per le indagini preliminari. La piccola non ha avuto bisogno delle cure dei sanitari.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA