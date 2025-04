Tenta di strangolare la moglie, arrestato 77enne nel Veronese

agenzia

Vittima rianimata, è in gravi condizioni in ospedale

PESCHIERA DEL GARDA, 02 APR – Un uomo di 77 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Peschiera del Garda (Verona) dopo avere cercato di strangolare la moglie 72enne. Quando i militari sono intervenuti nell’abitazione degli anziani coniugi hanno trovato la donna riversa a terra ed il marito in stato confusionale, che ha ammesso spontaneamente di aver aggredito la moglie. I sanitari del Suem 118 sono riusciti a rianimare sul posto la donna per poi trasferirla d’urgenza all’ospedale di Verona Borgo Trento dove è stata ricoverata nel reparto di rianimazione in prognosi riservata e in pericolo di vita. Avvisato il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Verona, i Carabinieri hanno arrestato il 77enne per tentato omicidio e lo hanno trasferito nel carcere veronese di Montorio.

