Tentò omicidio di coetaneo dopo la discoteca, arrestato 19enne

agenzia

E' caso a Pistoia. Dopo lite dentro locale aggressione coi vetri

PISTOIA, 01 FEB – Arrestato un 19enne a Pistoia per tentato omicidio aggravato nei confronti di un coetaneo, episodio che risale all’alba del 19 gennaio scorso davanti alla discoteca ‘Circolo H2NO’ e che viene reso noto oggi dai carabinieri. Secondo quanto ricostruito nelle indagini coordinate dalla procura pistoiese, i buttafuori del locale allontanarono il 19enne e l’altro per un alterco. Pare che un tentativo di attaccare discorso, da parte della vittima verso un’amica dell’aggressore, avrebbe innescato la discussione. I buttafuori avrebbero invitato entrambi a lasciare la discoteca. Una volta fuori però, l’aggressore, – che era a bordo dell’auto del padre, su cui era già salito per rincasare -, avrebbe scorto il gruppo di amici della vittima a una distanza di circa 100 metri dalla discoteca. A quel punto, avrebbe chiesto al genitore di attendere, con l’intenzione di voler “parlare” con i ragazzi. In realtà l’arrestato si sarebbe quindi avvicinato alle spalle del rivale e, dopo averlo spintonato, l’avrebbe colpito al volto con una bottiglia di birra, che si sarebbe infranta. L’aggressione avrebbe continuato a colpire usando i cocci della bottiglia per sferrare altri fendenti, al collo, al volto e al torace della vittima. La reazione della vittima stessa e l’intervento di alcuni amici e del padre posero fine alla violenza, ma non prima che l’aggredito subisse ferite significative, che hanno richiesto l’applicazione di oltre 50 punti di sutura al pronto soccorso di Pistoia. Il gip ha disposto i domiciliari con braccialetto elettronico, ritenendo sussistenti gli indizi del reato di tentato omicidio aggravato. Secondo quanto emerso dalle prime indagini infatti, l’efferatezza dell’aggressione, l’uso di un’arma impropria e la reiterazione dei colpi, anche dopo la rottura della bottiglia, indicherebbero, secondo gli inquirenti, una chiara intenzione omicida da parte dell’assalitore. L’inchiesta è ancora in corso e i carabinieri stanno continuando ad indagare.

