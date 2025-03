Termina domani la squalifica per doping di Pogba

agenzia

L'Inter Miami di Messi potrebbe offrirgli l'occasione di tornare

ROMA, 10 MAR – Domani termina la squalifica di 18 mesi di Paul Pogba ed il centrocampista spera di scrivere finalmente la parola fine ad un lungo periodo nero, segnato anche da infortuni e da un tentativo di sequestro. Sospeso per quattro anni dopo essere risultato positivo ai metaboliti non endogeni del testosterone (DHEA) al termine della partita Juventus-Udinese del 20 agosto 2023, Pogba ha visto la sua sanzione ridotta a 18 mesi dal Tas. Il francese, ora residente a Miami, è pronto a ripartire: il suo account Instagram, sempre molto seguito (62,7 milioni di follower), moltiplica le foto di allenamenti intensivi, con qualche scatto di moda, un’altra delle sue passioni. Il suo sogno più grande resta il Mondiale del 2026, ma prima dovrebbe trovare un club. Pogba compirà 32 anni il 15 marzo, il suo contratto con la Juventus (fino al 2026) è stato rescisso lo scorso novembre. “Si sta allenando al 1000%, è di buon umore, ha ricevuto molte offerte”, assicura un membro del suo entourage. E’ sempre rimasto in contatto con l’allenatore dei Blues Didier Deschamps. Ma a chi potrebbe interessare un giocatore la cui ultima partita risale al 3 settembre 2023 con la Juve? Durante una delle sue rare apparizioni pubbliche, sul canale Twitch di AmineMaTue a gennaio, ha spiegato di aver ricevuto “proposte, cose non molto interessanti”, come “andare a giocare in Russia, ma non è quello l’obiettivo”. Un contratto, ha ammesso, “non dipende da me, ma da molte altre cose”. L’Inter Miami di David Beckham potrebbe essere una soluzione. Pogba vive nella metropoli della Florida dove ha comprato casa, è stato sugli spalti per la prima partita stagionale in Mls, contro il New York City (2-2), il 23 febbraio, e sta perfezionando la sua preparazione fisica con il preparatore atletico di Lionel Messi. Anche l’Olympique Marsiglia lo ha sondato: il direttore sportivo, Medhi Benatia, ha giocato con lui nella Juventus. Ma l’OM non ha voluto correre il rischio di ingaggiare un giocatore la cui forma fisica è in dubbio. E poi c’è la Saudi League, con l’ipotesi Al-Ittihad del connazionale Karim Benzema. Nel 2022 Pogba ha subito anche un tentativo di rapimento. Alla fine dello scorso anno é terminato il processo ai suoi aggressori, dopo che suo fratello Mathias e cinque suoi amici d’infanzia sono stati condannati a pene detentive fino a otto anni.

