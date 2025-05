Terna, completata la posa del ramo est del Tyrrhenian Link

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – È stata completata la posa del primo cavo sottomarino del ramo est del Tyrrhenian Link, una delle infrastrutture elettriche di Terna piú rilevanti per il Paese, che collegherá la Campania e la Sicilia. In poco piú di due mesi sono stati installati circa 490 km di elettrodotto partendo da Fiumetorto, nel Comune di Termini Imerese (Palermo), fino a Torre Tuscia Magazzeno, nel Comune di Battipaglia (Salerno). Nel dettaglio, la posa é stata realizzata in due fasi: la prima, lunga 260 km, si é conclusa a marzo; la seconda, di 230 km, é stata avviata ad aprile. La conclusione delle operazioni di posa del collegamento si é svolta al largo della costa campana di Battipaglia a bordo della nave Leonardo Da Vinci di Prysmian, che nel 2021 si é aggiudicata il contratto quadro per la progettazione, la fornitura, l’installazione e il collaudo di oltre 1.500 km di cavi. Sono intervenuti durante la presentazione Giuseppina Di Foggia, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna, e Raul Gil, EVP Transmission BU di Prysmian. “Il completamento della posa del cavo sottomarino tra Sicilia e Campania é un importante traguardo, per Terna e per il Paese, nel processo di decarbonizzazione delineato dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima. Le grandi infrastrutture marine rappresentano la risposta sostenibile dell’azienda alla costante crescita della richiesta di energia, attraverso soluzioni innovative, efficaci e a ridotto impatto ambientale. La tratta est del Tyrrhenian Link é il collegamento sottomarino piú lungo mai realizzato da Terna, con circa 490 km di cavo in corrente continua ad una profonditá massima di 1.560 metri. Anche grazie al supporto di Prysmian, possiamo confermare l’entrata in esercizio di questo tratto dell’opera nel 2026 – ha dichiarato Giuseppina Di Foggia, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna -. Per il progetto, Terna ha ricevuto un finanziamento di 500 milioni di euro nell’ambito del programma REPowerEU. Il Tyrrhenian Link, opera abilitante per la transizione energetica nazionale, rafforzerá il ruolo dell’Italia come hub energetico del Mediterraneo”. “Prysmian é al cuore delle trasformazioni energetiche e digitali italiana ed europea. Siamo orgogliosi di collaborare ancora una volta con Terna in questo ambizioso progetto che rafforza l’infrastruttura elettrica italiana e promuove la transizione energetica. Con il Tyrrhenian Link, una delle interconnessioni piú lunghe al mondo, e la nostra nave posacavi Leonardo da Vinci, abbiamo raggiunto nuovi traguardi tecnologici e operativi, stabilendo nuovi standard mondiali (record di installazione a 2150 metri di profonditá). Siamo impegnati ogni giorno a garantire reti elettriche piú sicure e sostenibili, investendo costantemente in innovazione, sostenibilitá e capacitá produttiva”, ha aggiunto Raul Gil, EVP Transmission BU, di Prysmian. Il Tyrrhenian Link, per il quale Terna prevede un investimento complessivo di 3,7 miliardi di euro, comprende due collegamenti in corrente continua a 500 kV: il ramo est tra Campania e Sicilia e il ramo ovest tra Sicilia e Sardegna. L’infrastruttura si estenderá per circa 970 km di tracciato in cavo marino, con una capacitá di trasporto di 1.000 MW per ciascuna tratta. Il completamento dell’opera é previsto per il 2028. Grazie alla sua capacitá di trasmissione, il Tyrrhenian Link contribuirá significativamente al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima. L’infrastruttura, fondamentale per la sicurezza della rete elettrica italiana ed europea, favorirá grazie al rinforzo dell’interconnessione elettrica delle tre regioni coinvolte, Campania, Sicilia e Sardegna, l’incremento della capacitá di scambio e contribuirá a migliorare l’adeguatezza e la flessibilitá della rete elettrica di trasmissione nazionale. Contestualmente alla posa marina, procedono le opere civili nei siti che ospiteranno le stazioni di conversione a Eboli e a Termini Imerese. In Campania, l’infrastruttura sará collegata all’approdo di Torre Tuscia Magazzeno attraverso un elettrodotto interrato di circa 15 km, progettato per minimizzare l’impatto ambientale e paesaggistico. Analogamente, in Sicilia, la stazione sará connessa all’approdo di Fiumetorto con un percorso in cavo interrato di circa 10 km. – foto ufficio stampa Terna – (ITALPRESS). fsc/com 08-Mag-25 17:42

