Terna, piano da 23 miliardi d’investimenti in 10 anni,+10%

agenzia

Più integrazione delle fonti rinnovabili e capacità di trasporto

ROMA, 14 MAR – Il Piano di Sviluppo 2025-2034 di Terna, con oltre 23 miliardi di euro di investimenti nei prossimi dieci anni, in aumento del 10% rispetto al precedente Piano, per favorire l’integrazione delle fonti rinnovabili e incrementare la capacità di trasporto della rete. Entro il 2030, spiegala società, grazie agli interventi inseriti nel Piano, è prevista una riduzione complessiva delle emissioni di CO2 fino a circa 2.000 kt/anno, e fino a 12.100 kt/anno entro il 2040, in miglioramento del 2,5% rispetto al Piano di Sviluppo precedente. Entro il 2030, secondo il piano di Terna, saranno operative le infrastrutture elettriche il Tyrrhenian link, che unirà la Sicilia alla Campania e alla Sardegna, l’Adriatic link tra Abruzzo e Marche, il collegamento tra Sardegna, Corsica e Toscana e il ponte energetico Italia-Tunisia. “Con 23 miliardi di euro nei prossimi dieci anni, puntiamo ad assicurare al Paese un sistema affidabile, resiliente e sostenibile”m afferma l’amministratrice delegata e direttrice generale di Terna, Giuseppina Di Foggia. Per Di Foggia, “il piano di sviluppo presentato oggi risponde alle urgenti necessità che il contesto attuale impone. Investire nella pianificazione, nell’ammodernamento e nella digitalizzazione delle reti elettriche è infatti essenziale per far fronte alla crescente domanda di energia e all’integrazione delle fonti rinnovabili”.

