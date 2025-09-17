Terremoto a Latina, la scossa di magnitudo 3.2

agenzia

Terremoto oggi mercoledì 17 settembre a Latina. Il sisma è stato registrato dall’Ingv alle 04:10 di stamattina alla profondità di 8 km. La scossa, di magnitudo 3.2, si è verificata con epicentro nella zona est del capoluogo pontino, a 4 km dal centro. Sezze, Sermoneta e Pontinia gli altri centri più vicin (10 km).

“Ero sveglio quando ho sentito la scossa. Ho avvertito le pareti che tremavano, le stampelle dei vestiti che sbattevano contro l’armadio. La scossa è stata più lunga e intensa dell’altra volta. Stamattina non ho riscontrato danni ma al bar non si parlava d’altro”. A raccontarlo è don Daniele Della Penna, parroco della chiesa di Santa Chiara, che si trova a circa due chilometri dall’epicentro del sisma.