Terremoto a Lima, un morto e 5 feriti oltre a numerosi danni

Lo rende noto il Centro operativo nazionale di emergenza, Coen

LIMA, 15 GIU – “A causa del terremoto di magnitudo 6.1, si registra finora una vittima nel distretto di Independencia”, mentre “5 persone sono rimaste ferite e sono in cura in diversi ospedali della capitale (Lima)” dove “sono stati segnalati anche danni a strade e strutture sanitarie”. È questo il primo bilancio del Coen, il Centro operativo peruviano di emergenza, dopo la forte scossa di terremoto che stamane, alle 11.35 ora di Lima. L’epicentro del sisma è stato 30 chilometri a sud-ovest della provincia costituzionale di Callao, nella regione di Lima è si è verificato a una profondità di 49 chilometri, secondo quanto ha comunicato l’Istituto Geofisico del Perù. L’unica vittima sinora registrata è il 36enne taxista motociclistico Jonathan Teófilo Ventura Vega, che stava aspettando un passeggero fuori da una casa sua, deceduto sul colpo a causa del crollo di un muro al quarto piano di un edificio in costruzione cadutogli addosso, ha confermato Ramiro Trauco, capo della Divisione di Polizia Nord II, al gruppo media peruviano, Rpp.

