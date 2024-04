Terremoto a Taiwan, circa 100 scosse di assestamento nella notte. Salvati 6 minatori

agenzia

Taipei, 4 apr. Sono 96 le scosse di assestamento che sono state registrate nella notte a Taiwan dopo il terremoto di magnitudo 7.3 che ha scosso l’isola ieri. Lo ha dichiarato l’agenzia meteorologica di Taiwan spiegando che l’epicentro di tutte queste scosse è stato registrato sulla costa nella Contea di Hualien. L’intensità massima è stata di magnitudo 4.

Nove le persone che hanno perso la vita a causa del terremoto e 1.050 quelle rimaste ferite. E’ salito a 1.050 il numero dei feriti.