Terremoto al largo della Kamchatka, revocato allerta tsunami

agenzia

Era stato diffuso dopo un terremoto del 7.4

ROMA, 13 SET – Il Pacific tsunami warning center ha revocato l’allarme tsunami diffuso dopo un terremoto di magnitudo 7,4 avvenuto al largo della Kamchatka, nell’Estremo Oriente russo. L’Usgs ha affermato che il sisma ha colpito 111 chilometri a est della città russa di Petropavlovsk-Kamchatsky, capoluogo della regione della Kamchatka, a una profondità di 39,5 chilometri. A luglio, uno dei terremoti più forti mai registrati ha colpito la penisola di Kamchatka, innescando tsunami alti fino a quattro metri attraverso il Pacifico e provocando evacuazioni dalle Hawaii al Giappone.

