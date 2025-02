Terremoto: capo Protezione Civile Sicilia, ‘centinaia telefonate, tanta paura ma no danni’**

agenzia

Palermo, 7 feb. “Sono arrivate centinaia di telefonata alla centrale operativa ma le persone hanno chiamato per la paura e hanno chiesto notizie su eventuali danni, per fortuna al momento non risultano danni in Sicilia. Solo paura, insomma. Anche se non è escluso che qualcosa potrebbe essere accaduta, perché l’entita del terremoto provoca di solito dei danni. Per fortuna l’epicentro è stato lontano dalla costa”. Lo ha detto all’Adnkronos Salvo Cocina, Capo del Dipartimento della Protezione civile regionale in Sicilia, dopo la scossa di terremoto nel messinese avvertita anche a Palermo e in altre città del Tirreno.

