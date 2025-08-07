Terremoto di magnitudo 3.1 in provincia dell’Aquila

agenzia

L'epicentro della scossa tra Villalago e Bisegna, nessun danno

ROMA, 07 AGO – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata alle 23:56 di ieri nel sudest della provincia dell’Aquila. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 18 km di profondità ed epicentro tra Villalago e Bisegna. Non si registrano danni a persone o cose.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA