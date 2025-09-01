Terremoto in Afghanistan, 500 morti e oltre 1.000 feriti

agenzia

Kabul, 1 set. Sono 500 i morti e oltre 1.000 i feriti ferite a causa del terremoto di magnitudo 6 che ha colpito l’Afghanistan orientale, secondo quanto riportato dall’emittente statale Radio and Television of Afghanistan (RTA).

I soccorritori sono stati mobilitati in diversi distretti della regione montuosa, vicino al confine con il Pakistan, ma si teme che il bilancio delle vittime possa aumentare ulteriormente. Le squadre di soccorso hanno avuto difficoltà a raggiungere alcune delle comunità più remote, anche a causa delle frane, ha riferito l’agenzia di stampa statale talebana Bakhtar News Agency (Bna).

Il sisma ha colpito poco prima di mezzanotte di domenica 31 agosto, 27 chilometri a nord-est di Jalalabad, una città di circa 200.000 abitanti nella provincia di Nangarhar, e a una profondità relativamente bassa di 8 km, secondo lo United States Geological Survey (Usgs).