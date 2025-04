Terremoto: Mattarella, ‘grazie a re Carlo e regina Camilla per visita Amatrice nel 2017’**

agenzia

Roma, 9 apr. “Tante sono anche le occasioni in cui le Loro Maestà hanno visitato l’Italia. Desidero citarne una in particolare, che gli italiani ricordano con gratitudine: l’omaggio reso nel 2017 ad Amatrice, così duramente colpita dal terremoto, con la visita al memoriale delle 299 vittime”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del Pranzo di Stato offerto al Quirinale al re Carlo III e alla regina Camilla del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

