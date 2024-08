Terremoto: Meloni a sindaco Amatrice, ‘impegno per completare ricostruzione’**

agenzia

Roma, 28 ago. Nel corso dell’incontro con il sindaco di Amatrice Giorgio Cortellesi, oggi a Palazzo Chigi, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a pochi giorni dall’ottavo anniversario del terremoto del Centro Italia “ha rinnovato al primo cittadino l’impegno del Governo per completare la ricostruzione e per restituire sicurezza e sviluppo ai territori colpiti dal sisma”. La premier, rende noto Palazzo Chigi a stretto giro dall’incontro, “ha ribadito che la rinascita economica e sociale dell’Appennino centrale è una priorità assoluta dell’esecutivo e che il contributo dei sindaci e delle istituzioni locali è imprescindibile per raggiungere quest’obiettivo”.