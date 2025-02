agenzia

Palermo, 7 feb. I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Palermo hanno effettuato una verifica in una scuola di Cefalù (Palermo) su richiesta del dirigente scolastico, dopo il sisma avvertito nel pomeriggio, “ma non sono stati rilevati danni particolari”, come spiegano i Vigili del fuoco.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA