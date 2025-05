Terrorismo: Bersani, ‘surreale no vittime stragi matrice fascista in commemorazione Camera’

agenzia

Roma, 7 mag. “Che nella commemorazione alla Camera del Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi non sia previsto cenno alle stragi di matrice fascista che hanno insanguinato il Paese sarebbe surreale se non avesse a che fare con la realtà di una rilettura della storia di cui bisogna avere piena coscienza. Alle associazioni dei familiari delle vittime che hanno giustamente segnalato la loro protesta, tutta la mia solidarietà”. Lo scrive Pier Luigi Bersani in un post sui suoi account social.

