Terrorismo: Bignami, ‘contrasto ad estremismo priorità assoluta’

Roma, 9 set. “L’arresto di un 37enne del Bangladesh accusato di arruolamento a fini terroristici è la prova concreta dell’efficacia e della vigilanza costante delle nostre Forze dell’Ordine. Grazie al lavoro impeccabile della Polizia di Stato e alla sinergia con la magistratura, è stato sventato un tentativo di reclutamento che avrebbe potuto alimentare gravi minacce alla sicurezza pubblica. A nome del gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati esprimo il più profondo ringraziamento agli uomini e alle donne in divisa che ogni giorno presidiano la sicurezza dei cittadini e difendono i valori della nostra democrazia. Il contrasto al terrorismo e all’estremismo resta per noi una priorità assoluta”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami.

