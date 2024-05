Terrorismo: Casellati, ‘onorare vittime cercando verità su pagine più oscure’

agenzia

Roma, 9 mag. “Il 9 maggio del 1978 segnò il momento più drammatico degli ‘anni di piombo’, con il ritrovamento del corpo del presidente Aldo Moro, giustiziato dalle Brigate rosse dopo 55 giorni di prigionia. Una tragedia e un attacco al cuore dello Stato che il Paese riuscì a superare rimanendo unito e mantenendo salde le istituzioni democratiche. In questa giornata dedicata alla Memoria di tutte le vittime del terrorismo, il ricordo e la commozione vanno anche a tutti i nostri connazionali uccisi in nome della follia ideologica ed eversiva”. Lo afferma il ministro per le Riforme, Elisabetta Casellati.