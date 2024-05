Terrorismo: Fontana, ‘Paese sia sempre compatto di fronte a minacce a democrazia’**

agenzia

Roma, 9 mag. “Il terrorismo -di qualunque matrice- ha generato e continua a generare sofferenza e morte in nome di dottrine e ideologie scellerate, distorte e criminali. Ricordare le persone, e non solo i freddi numeri dei massacri, è un dovere morale delle Istituzioni”. Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione della celebrazione del Giorno dedicato alla Memoria delle vittime del terrorismo, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella; di quelli del Senato, Ignazio La Russa; del Consiglio, Giorgia Meloni; della Corte costituzionale, Augusto Barbera.

“Dinanzi all’oscuro disegno diretto a scardinare l’ordine democratico -ha aggiunto- il Paese reagì in modo compatto. Anche grazie al generoso contributo dei cittadini, le Istituzioni sono state in grado di respingere fermamente la deriva terroristica nel rispetto dei princìpi della nostra Carta costituzionale. L’odio, la prevaricazione e la violenza non riuscirono a prevalere sulla coesione, la solidarietà e il dialogo sui quali si fonda la nostra comunità”.