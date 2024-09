Terrorismo: Foti (Fdi), ‘condanna per minacce a Meloni’

agenzia

Roma, 11 set. “Condanniamo con fermezza le gravi minacce rivolte al Presidente del Consiglio Meloni, al Vicepremier Matteo Salvini, e agli altri esponenti politici come il leader del M5S Conte da parte di El Mahdi Tbitbi, arrestato a Milano per istigazione a delinquere con finalità di terrorismo. Ogni forma di violenza rappresenta un attacco alla democrazia e sarà contrastata con determinazione. Fratelli d’Italia rifiuta qualsiasi tipo di estremismo e non si stancherà di promuovere il dialogo e il rispetto reciproco per una società civile più sicura”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA