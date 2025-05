Terrorismo: La Russa, ‘ricordiamo Ramelli, Fausto e Iaio, pacificazione, pietà e rispetto’**

agenzia

Roma, 9 mag. “Lasciate che a me tornino in mente tanti nomi, anche di persone mie coetanee che ho qualche volta addirittura conosciuto: consentitemi di richiamare solo tre nomi,quello di Sergio Ramelli, di cui in questi giorni ricorreva il cinquantesimo anniversario dell’assassinio, e quello di Fausto e ‘Iaio’, due giovani innocenti di sinistra per i quali la magistratura ha appena riaperto la possibilità di individuare i colpevoli”. Lo ha sottolineato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in occasione della cerimonia a Montecitorio del Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo, presente il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“Loro, come tanti altri -ha ricordato la seconda carica dello Stato- hanno testimoniato che si può anche morire senza avere nessuna colpa, solo perché si professano delle idee. Ricordiamoli e riconosciamo senza riserve il loro sacrificio e quello di tanti altri giovani di ogni colore politico che hanno pagato con la vita, la libertà delle proprie idee e il diritto costituzionale di poterle esprimere”.