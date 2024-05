Terrorismo: senatore Bazoli ricorda in Aula la mamma Giulietta, morta in piazza Loggia

agenzia

Roma, 9 mag. “Intervengo con una certa emozione, non come semplice senatore ma come figlio di Giulietta, morta in piazza della Loggia”, nell’attentato terroristico di matrice neofascista del maggio del ’74, a Brescia. Visibilmente emozionato, il senatore dem Alfredo Bazoli interviene così nell’Aula del Senato, dove sono in corso le celebrazioni per le vittime del terrorismo alla presenza delle più alte cariche dello Stato e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.