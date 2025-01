Terzo mandato: Avs, ‘totalmente contrari’

agenzia

Roma, 10 gen. “Noi siamo totalmente contrari al terzo mandato per i presidenti di Regione, perché questo darebbe loro un potere straordinario. Tuttavia, in queste ore è evidente la strumentalità del Governo che coglie il caso De Luca per parlare indirettamente a Zaia e alla Lega, nascondendo il conflitto al proprio interno”. Cosi Filiberto Zaratti, capogruppo di Avs nella commissione Affari costituzionali della Camera.

