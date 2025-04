Terzo mandato: Ciriani, ‘limite non è capriccio o torto a qualcuno’

agenzia

Roma, 16 apr. “La sentenza della consulta che attendevo anch’io ha fatto chiarezza rispetto al tema dei limiti dei mandati”. Per quanto riguarda regioni speciali, come il Friuli Venezia Giulia, rimane un punto di domanda che soltanto la Consulta può sciogliere, come ha fatto per le regioni ordinarie, perché altrimenti dovremmo intervenire con la norma di rango costituzionale con tempi molto molto lunghi. Verificheremo, anche con il Presidente Fedriga e gli altri presidenti di regione autonome, come procedere in un clima che io auspico collaborativo”. Lo ha detto il ministro Luca Ciriani a SkyTg24.