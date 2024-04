Terzo mandato: De Luca, ‘burocrazie romane non impediscano a cittadini di scegliere’

agenzia

Roma, 20 apr. Il terzo mandato per i presidenti di Regione “non è un problema che riguarda me. Da quando si recepisce la legge nazionale –e la Campania non l’ha ancora fatto– è consentito svolgere un successivo mandato. È quello che sta facendo il collega Zaia, senza che nessuno abbia avuto nulla da ridire. Trovo intollerabile che piccole burocrazie romane debbano impedire ai cittadini di scegliere democraticamente i propri governanti. Può essere eccessivo anche un solo mandato per chi si rivela incapace di governare”. Lo dice il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, in un’intervista a ‘La Repubblica’.

