Terzo mandato: Gasparri, ‘pronti a confronto ma non è in programma centrodestra’

agenzia

Roma, 19 giu. “La coalizione di centrodestra si fonda sulla politica del lavoro, sulla politica fiscale, guarda alla famiglia, all’impresa e se un sindaco o un presidente di Regione debbano rimanere in carica dieci o quindici anni è un fatto più che altro tecnico. Noi poi non siamo favorevoli al terzo mandato perché riteniamo che cariche così ricche di potere debbano avere un certo limite. Non stiamo parlando di una legge fiscale, è un tema su cui è lecito pensarla diversamente. Ci sono punti che non sono nel programma del centrodestra e il terzo mandato è uno di questi. Ma ci confrontiamo quotidianamente”. Lo afferma ai microfoni di Rtl 102.5 il capogruppo di Fi al Senato, Maurizio Gasparri.

