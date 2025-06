Terzo mandato: La Russa, ‘se possibile giusto che non sia a macchia leopardo’/Rpt

agenzia

Roma, 12 giu. “La cosa interessante in questo dibattito è che è stato auspicato un unico criterio a livello nazionale. È giusto dire che il ‘terzo mandato’, se ritenuto possibile, non può essere a macchia di leopardo: una regione sì, una regione no e una regione forse. Mi sembra condivisibile che il governo abbia detto che ci penserà se l’input viene dalle Regioni”. Lo dice il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in un’intervista a ++’La Stampa’++.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA