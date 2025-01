Terzo mandato: Martella (Pd), ‘anche in Veneto serve nuovo ciclo politico’

agenzia

Roma, 9 gen. “La decisione del Governo, anticipata dalla Premier nel corso della conferenza stampa, di impugnare la legge campana che consentirebbe a De Luca di correre per un terzo mandato è un passo che mette definitivamente fine anche a qualsiasi ipotesi di ulteriori mandati per Zaia in Veneto”. Lo dice il senatore Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico Veneto.

“Lo sosteniamo da tempo – prosegue Martella – in Veneto è finito un ciclo politico. E non troppo presto, visto che il centrodestra governa ininterrottamente da 30 anni e Zaia è al vertice della Regione da ben 15. È stucchevole e anche un po’ infantile il tentativo disperato della Lega veneta di aggrapparsi all’idea di avere lo stesso leader per sempre. Ed è un po’ malinconico questo ultimo atto del presidente della Regione, che anziché arrendersi all’inesorabilità della legge e delle regole democratiche, preferisce fantasticare un’improbabile asse tra Venezia e Napoli, appeso alla speranza che la Consulta possa invalidare la legge sui limiti dei mandati”.