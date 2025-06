Terzo mandato: Pd, ‘da Lega emendamento?Provocazione cui noi siamo contrari’

agenzia

Roma, 24 giu. “Apprendiamo che la Lega intenderebbe presentare un emendamento per consentire a Zaia e ai Presidenti di Regione la possibilità il di un terzo mandato (che per Zaia sarebbe di fatto il quarto). È una provocazione che a nostro avviso dovrebbe essere dichiarata inammissibile. In ogni caso vogliamo credere che la stessa commissione saprà fin da subito respingere. Noi, se si dovesse arrivare al voto, ribadiremo le ragioni della nostra contrarietà”. Lo dichiarano i senatori del Pd in Commissione Affari Costituzionali Andrea Giorgis, Dario Parrini, Valeria Valente e Marco Meloni.

