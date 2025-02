Terzo mandato: Salvini, ‘non è più priorità ma in Veneto squadra che vince non si cambia’

agenzia

Roma, 6 feb. “Se il novanta per cento del Parlamento è contro” il terzo mandato per sindaci e presidenti di Regione “su questo insisteremo”, ma la “priorità della Lega è la rottamazione delle cartelle esattoriali”, anche se “rottamare un sindaco bravo o un governatore bravo per legge togliendo ai cittadini la possibilità di sceglierlo rimane un errore. Ciò non toglie che il buon governo leghista del Veneto ormai da decenni sia un modello a livello internazionale, quindi ribadisco squadra che vince non si cambia, conto che non ci siano imposizioni di altro genere”. Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ospite di ‘Non stop news’ su Rtl 102.5.

