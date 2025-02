agenzia

Pesa il calo delle vendite in Europa

NEW YORK, 25 FEB – Tesla in calo a Wall Street con la brusca flessione delle vendite in Europa a gennaio. I titoli del colosso delle auto elettriche perdono più del 7% , facendo scivolare la capitalizzazione di mercato del costruttore sotto i 1.000 miliardi di dollari.

