Tesla punta a India per fabbrica auto elettriche da 2-3 miliardi

agenzia

Lo riporta il Financial Times

NEW YORK, 03 APR – Tesla invierà un team in India per valutare possibili siti per un impianto di auto elettriche da 2-3 miliardi di dollari. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali la ricerca dell’area adatta per la costruzione arriva dopo che l’India ha ridotto i dazi sulle auto elettriche importate e prodotte da società che si impegnano a produrle nel paese nell’arco di tre anni.

