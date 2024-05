agenzia

Via libera preliminare per le auto senza guidatore

NEW YORK, 29 APR – Tesla vola a Wall Street. I titoli del colosso delle auto elettriche salgono del 12% all’avvio delle contrattazioni con il via libera preliminare della Cina alla tecnologia Tesla per le auto senza guidatore.

