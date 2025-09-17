Tesoro di Tutankhamon trasloca, dal 20/10 via da piazza Tahrir

agenzia

La collezione sarà trasferita al Nuovo museo egizio del Cairo

ROMA, 17 SET – La Sala di Tutankhamon, la più affollata di visitatori al vecchio Museo egizio del Cairo, chiuderà ufficialmente i battenti il 20 ottobre, per consentire il trasferimento della collezione al nuovo Grand Egyptian Museum (Gem) di Giza che sarà inaugurato, in pompa magna dopo anni di rinvii, il primo novembre prossimo. Lo riporta la stampa egiziana. Al Gem, gli oltre 5.000 reperti del Tesoro saranno esposti insieme per la prima volta in un’unica sala dedicata, un evento eccezionale nella storia dell’archeologia e dei musei di tutto il mondo. Il segretario generale del Consiglio Supremo delle Antichità, Mohamed Ismail, ha confermato che il Museo Egizio di piazza Tahrir continuerà ad accogliere i visitatori durante i consueti orari. La chiusura sarà limitata alla Sala di Tutankhamon per consentire l’imballaggio finale e il trasporto dei reperti rimanenti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA