Offerti titoli fino a 6 miliardi di euro

ROMA, 23 LUG – Il prossimo 26 luglio il Ministero dell’economia offrirà in asta Bot a sei mesi, scadenza 31 gennaio 2025, per massimi 6 miliardi di euro. Lo comunica il Tesoro in una nota.

