Testa a testa in Moldavia, filo-russi in lieve vantaggio

agenzia

Primi risultati con il 9% delle schede scrutinate

BRUXELLES, 28 SET – E’ testa a testa in Moldavia tra europeisti e filo-russi. Stando ai primi risultati, con il 10% delle schede scrutinate, il Blocco Patriottico guidato dall’ex presidente Igor Dodon, vicino al Cremlino, è in vantaggio con il 38% dei voti. Il partito europeista azione e solidarietà (Pas) della presidente Maia Sandu segue al 34%. Lo spoglio è appena cominciato e continuerà per tutta la serata, decisivi saranno anche i voti della diaspora, tradizionalmente orientati verso l’Europa.

