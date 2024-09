Tethis S.p.A. collabora con Weill Cornell Medicine per avanzare nel monitoraggio della malattia residua minima nel carcinoma mammario in fase iniziale

agenzia

MILANO, 3 settembre 2024 /PRNewswire/ — Tethis S.p.A., azienda pioniera nello sviluppo di una piattaforma standardizzata per la biopsia liquida, annuncia una collaborazione con Weill Cornell Medicine per testare gli strumenti Tethis per il monitoraggio della risposta al trattamento terapeutico nei pazienti con carcinoma mammario in fase iniziale (EBC). Gli scienziati raccoglieranno il sangue dei pazienti e misureranno il numero e il tipo di cellule tumorali (malattia residua cellulare) e di DNA (malattia residua molecolare) rilasciate dal tumore nel sangue.

La ricerca, che si svolgerà nel laboratorio del Dott. Massimo Cristofanilli, docente di Medicina presso la Weill Cornell Medicine, e presso Tethis, si concentrerà su pazienti con carcinoma mammario in fase iniziale a cui vengono somministrati farmaci per ridurre le dimensioni del tumore, prima dell’intervento chirurgico per l’asportazione. I campioni di sangue saranno raccolti nei seguenti momenti chiave: diagnosi, all’inizio del trattamento e più volte dopo l’intervento chirurgico. Nell’ambito di questa collaborazione, Tethis ha installato uno dei suoi strumenti automatizzati See.d nel laboratorio di Cristofanilli, che lo utilizzerà per isolare il plasma e preparare vetrini citologici contenenti cellule ematiche, comprese le cellule tumorali circolanti.

Il laboratorio di Cristofanilli analizzerà i campioni di plasma isolati per individuare il DNA libero circolante (cfDNA), mentre gli scienziati di Tethis esamineranno le cellule isolate per individuare le cellule tumorali circolanti (CTC). Gli scienziati combineranno i rispettivi risultati e li esamineranno alla luce delle reali condizioni dei pazienti trattati, per poi procedere alla pubblicazione congiunta. In futuro, i risultati potrebbero indirizzare il trattamento personalizzato delle persone affette da carcinoma mammario in fase iniziale.

“Questa collaborazione con Weill Cornell Medicine contribuisce alle nostre attuali iniziative di sviluppo nella ricerca sul cancro al seno.”, afferma il dott. Holger Neecke, CEO di Tethis. “Il nostro strumento See.d prepara campioni di alta qualità, garantendo una misurazione precisa dei marcatori tumorali cellulari e acellulari nel sangue. La valutazione imparziale delle cellule tumorali e immunitarie e dei cluster cellulari sui nostri vetrini Smart BioSurface® (SBS) nano-rivestiti fornisce informazioni preziose sull’evoluzione del tumore. Sulla base dei precedenti risultati promettenti che abbiamo ottenuto nell’individuazione delle CTC nell’EBC, questo studio mira a esplorare ulteriormente il potenziale di questi biomarcatori nel monitoraggio della progressione della malattia e nell’indirizzo delle decisioni terapeutiche”.

“Questo approccio integra l’analisi delle CTC e del cfDNA, consentendo una biopsia liquida multi-omica da un singolo prelievo di sangue minimamente invasivo. La possibilità di integrare la malattia minime residua e molecolare in un unico test potrebbe avere un impatto sulla sensibilità per la rilevazione della malattia residua dopo l’intervento chirurgico”, afferma la Dott.ssa Carolina Reduzzi, professoressa associata di ricerca sulla biologia del cancro in medicina e direttrice della piattaforma di biopsia liquida dell’Englander Institute for Precision Medicine (EIPM) presso la Weill Cornell Medicine.

“Lo sviluppo e la convalida clinica di un metodo potenzialmente più sensibile e informativo per rilevare la malattia residua minima nei pazienti con EBC può aiutare a facilitare il passaggio a una gestione clinica veramente personalizzata di questi pazienti, il che può migliorare i risultati e ridurre il rischio di recidiva”, afferma il Dott. Cristofanilli, Direttore di Oncologia medica del seno e Direttore scientifico dell’EIPM presso Weill Cornell Medicine.

Lo strumento See.d e i vetrini SmartBioSurface® sono destinati esclusivamente a uso di ricerca e non sono previsti per l’uso in procedure diagnostiche.

Informazioni su See.d

See.d è il primo strumento universale di preparazione di campioni di sangue per l’analisi della biopsia liquida, che automatizza e standardizza la preparazione nel punto di raccolta. Esso stabilizza la frazione cellulare su vetrini SmartBioSurface® nanorivestiti per rilevare cellule rare come le CTC, mentre il plasma è reso disponibile per l’analisi di cfDNA, cfRNA/miRNA, proteine, metaboliti ed esosomi. Trattando il sangue fresco in provette EDTA subito dopo la raccolta, See.d mantiene l’integrità del campione e il suo valore clinico.

Informazioni sui vetrini SmartBioSurface®

I vetrini SmartBioSurface® (SBS) nanorivestiti consentono l’adesione spontanea delle cellule non aderenti e sono compatibili con una vasta gamma di tecniche di patologia analitica, tra cui citologia, immunocitochimica, immunofluorescenza e FISH. Garantiscono un’adesione cellulare efficiente, mantengono la morfologia cellulare e forniscono una distribuzione monostrato ottimale, supportando il multiplexing e l’imaging digitale supportato dall’IA per il rilevamento e la profilazione automatizzati di cellule tumorali circolanti e immunitarie rare. Inoltre, le cellule identificate possono essere recuperate tramite microdissezione per l’analisi molecolare delle singole cellule.

Informazioni su Tethis

Tethis è un’azienda diagnostica impegnata nello sviluppo di un flusso di lavoro innovativo per integrare la biopsia liquida nella pratica clinica, offrendo una gestione precisa del cancro. La tecnologia Tethis si concentra sulla standardizzazione della preparazione dei campioni di sangue per garantire la massima qualità e integrità dei campioni per la biopsia liquida. Questo approccio facilita un’analisi completa di tutti i biomarcatori clinicamente rilevanti. I vetrini SBS nanorivestiti dell’azienda, insieme allo strumento See.d, consentono l’identificazione e la caratterizzazione di cellule rare nel sangue, come le cellule tumorali circolanti, con una sensibilità senza pari, anche in contesti allo stadio iniziale. La società ha sede a Milano. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.tethis-lab.com.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2376704/4887129/Tethis_Logo.jpg