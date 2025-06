Texas mobilita 5.000 agenti Guardia Nazionale per proteste

agenzia

Oltre a 2.000 poliziotti del Lone Star State

WASHINGTON, 12 GIU – Il governatore repubblicano del Texas Greg Abbott ha annunciato di aver ordinato il dispiegamento di oltre 5.000 soldati della Guardia Nazionale in tutto lo stato, insieme a oltre 2.000 poliziotti del Lone Star State, per aiutare le forze dell’ordine locali a gestire le proteste contro il presidente Donald Trump e le retate federali sui migranti. Alcuni soldati sono stati mobilitati ad una protesta mercoledì sera nel centro di San Antonio. Sono previste altre proteste in città come Houston e Austin, nell’ambito delle manifestazioni nazionali “No Kings” di sabato.

