Thailandia, Corte Costituzionale destituisce la premier

agenzia

Per la gestione del recente conflitto con la Cambogia

BANGKOK, 29 AGO – La Corte Costituzionale thailandese ha destituito la premier sospesa Paetongtarn Shinawatra e il suo governo per la gestione del conflitto di confine con la vicina Cambogia. I nove giudici hanno stabilito che non ha rispettato gli standard etici richiesti a un Primo ministro durante una telefonata di giugno con l’ex leader cambogiano Hun Sen, trapelata online.

