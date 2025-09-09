Thailandia: ex premier Thaksin in carcere dopo condanna per corruzione

agenzia

Bangkok, 9 set. L’ex primo ministro thailandese Thaksin Shinawatra è arrivato nel carcere di Bangkok, dove dovrà scontare una pena per corruzione di un anno, dopo la condanna inflittagli dalla Corte suprema. Il tribunale ha deciso che l’ex primo ministro dovrà essere recluso in cella, dopo che un precedente ingresso in prigione era stato evitato per motivi di salute e l’ex premier era stato trasferito in ospedale. Poco dopo l’annuncio della sentenza, Thaksin ha rilasciato una dichiarazione sui social media affermando che “anche se perderò la mia libertà fisica, avrò comunque libertà di pensiero per il bene del mio Paese e del suo popolo”. Ha anche promesso di mantenere la sua forza per servire la monarchia, la Thailandia e il suo popolo.