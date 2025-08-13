Thiago Motta cittadino di Sutri, prende residenza nel Viterbese

agenzia

Il sindaco Matteo Amori: 'Un grande onore per la nostra comuntà'

ROMA, 13 AGO – Thiago Motta ha preso la residenza a Sutri, in provincia di Viterbo. L’ex calciatore che ha indossato tra le altre le maglie di club come il Barcellona, l’Atlético Madrid, il Paris Saint-Germain e l’Inter, con cui ha vinto tutto, comprese Champions League e Campionato del Mondo per Club, da allenatore si è distinto al Bologna (insignito del titolo di allenatore dell’anno in Serie A nel 2024), prima da passare la scorsa stagione alla Juventus, anche se con minor fortu. “E’ un giorno speciale per la nostra comunità – ha dichiarato il sindaco di Sutri Matteo Amori – Thiago Motta è ufficialmente diventato cittadino di Sutri. Con grande onore abbiamo accolto la sua richiesta di residenza, rendendolo a tutti gli effetti un nostro concittadino. Averlo oggi tra i cittadini di Sutri rappresenta un motivo di orgoglio per l’amministrazione comunale e per tutta la città. Non solo per ciò che rappresenta nel panorama sportivo, ma per la scelta consapevole di vivere nel nostro territorio, riconoscendone la bellezza, la storia, e il valore umano. Il nostro obiettivo è quello di rendere Sutri sempre più attrattiva per personalità di rilievo, capaci di arricchire il tessuto sociale e culturale della città. La presenza di uomini come Thiago Motta è un segnale importante per il presente e il futuro del nostro Comune. A nome dell’intera Amministrazione e della cittadinanza tutta, benvenuto a Sutri, Thiago”.

