Thiago Silva torna in Brasile, accordo con la Fluminense

Secondo Globo Esporte, un biennale pronto per il 39enne ex Milan

ROMA, 04 MAG – A pochi giorni dall’aver annunciato, in lacrime, il suo addio al Chelsea a fine stagione, Thiago Silva potrebbe già convocare i media e far sapere di un suo imminente ritorno in Brasile, al Fluminense. Quelle che sono più che voci, l’accordo tra le parti per un biennale ci sarebbe già, è Globo Esporte, secondo cui il club carioca ha inviato a Londra suoi emissari e sta lavorando per avere le ultime firme. Thiago Silva, 39 anni, avrà un contratto fino a giugno 2026 e organizzerà nelle prossime settimane il suo trasferimento a Rio de Janeiro, sempre secondo Globo, mentre la moglie resterà in Inghilterra con i figli della coppia, che giocano nel Chelsea. Proprio dal Fluminese, il centrale brasiliano si trasferì al Milan, nel 2009, vincendo un campionato e una Supercoppa italiana prima di essere ceduto al Paris Saint Germain. Da svincolato, nel 2020, raggiunge quindi il Chelsea, con cui ha vinto una Champions League nel 2021, un Mondiale per club e la Supercoppa europea.

